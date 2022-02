Wieder kein Sieg: Lok Leipzig mit Nullnumer bei TeBe Berlin

Berlin. Schwere Hiobsbotschaft für Lok vor dem Anpfiff: Zusätzlich zum gelb-rot-gesperrten Farid Abderrahmane musste Coach Almedin Civa auf drei weitere Akteure verzichten. Bei Theo Ogbidi war ein PCR-Test ebenso positiv ausgefallen wie bei Osman Atilgan. (Noch) nicht positiv, aber mit eindeutigen Symptomen, musste zudem Kapitän Sascha Pfeffer passen. Civa reagierte, nahm im Vergleich zum 1:1-Unentschieden gegen Rathenow vor Wochenfrist Zak Piplica und Tom Nattermann für Abderrahmane und Pfeffer in die Startelf. Zudem gab es eine taktische Änderung: Statt im gewohnten 4-2-3-1 agierte Lok im 4-4-2.

In Halbzeit eins war zu spüren, dass die Blau-Gelben so nicht eingespielt sind. TeBe agierte anfangs druckvoll, hatte nach anderthalb Minuten eine Riesen-Möglichkeit, aber Junge-Abiol traf nur das linke Außennetz. Nach etwa zehn Minuten kamen die Leipziger besser zurecht und kämpften sich ins Spiel. Mitten in eine kleine Lok-Druckphase hatte jedoch abermals TeBe eine Großchance durch den durchgelaufenen Cakmak, die Lok-Keeper Jan-Ole Sievers zunichtemachte (39.).