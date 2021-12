Wieder keine Punkte: Vorsfeldes Faustballer stecken im Zweitliga-Keller fest

Nächster Nullnummer-Spieltag für die Zweitliga-Faustballer des MTV Vorsfelde. In Hamm kassierte das Team von Trainer Frank Kuwert-Behrenz erneut zwei Niederlagen. Gegen Gastgeber Hammer SC 08 gab es ein knappes 2:3 (9:11, 11:3, 7:11, 11:8, 9:11), danach gab es ein deutlicheres 1:3 (10:12, 11:7, 4:11, 9:11) gegen den Leichlinger TV II. Der MTV findet sich so mit nur einem gewonnenen Spiel im Tabellenkeller auf Platz sieben wieder.

„Was den jeweiligen Spielverlauf anbelangt, ist es unnötig ins Detail zu gehen“, so Kuwert-Behrenz enttäuscht. Vorsfelde fand in beiden Partien nie richtig ins Spiel und lief ständig einem Rückstand im Satz oder einem Satzrückstand hinterher. „Zeitweilig blitzten Können und Spielvermögen auf und brachten dann auch einen Satzgewinn“, so der MTV-Trainer. „Leider führte das aber nicht zu Konstanz und dem nötigen Selbstvertrauen, um ein Spiel für sich zu entscheiden.“