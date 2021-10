Wieder Mentalitätsdebatte bim BVB - Trainer Rose: "Frage der Überzeugung"

Das war wirklich nichts, was der BVB am Dienstagabend in der Champions League bei Ajax Amsterdam ablieferte. Borussia Dortmund bekam beim 0:4 von den Niederländern einen ordentlichen Denkzettel verpasst. "Das haben wir uns alle ganz anders vorgestellt. Es ist nicht leicht, die passenden Worte zu finden. Das stand so nicht auf unserem Plan, dass wir so untergehen", sagte Marco Reus nach dem Spiel bei Amazon Prime deutlich. Anzeige

Der Kapitän leitete mit seinem Eigentor die Klatsche ein. "Das geht auf meine Kappe, da habe ich den Ball völlig falsch eingeschätzt", erklärte Reus. Sein unglücklicher Kopfball nach einem Freistoß war der Anfang des Debakels. Der BVB war im Anschluss in allen Belangen unterlegen, wurde von Ajax teilweise an die Wand gespielt. "Wir sind nicht zu klaren Chancen gekommen. In der Summe ein mehr als verdienter Sieg für Ajax", musste Trainer Marco Rose zugeben. "Die Quintessenz ist, dass wir sehr, sehr hart arbeiten müssen."

Vor allem an der Gegenwehr. Der BVB hat sich zu oft den Schneid abkaufen lassen, die Köpfe gingen nach unten. Die Folge: Die weiteren Gegentreffer durch Daley Blind (25.), Antony (57.) und den Ex-Frankfurter Sebastien Haller (72.), mit denen die Borussia vor 54.000 Zuschauern in der brodelnden Johan-Cruyff-Arena noch bestens bedient war. "Es war ab dem zweiten Gegentor eine Frage der Überzeugung, da müssen wir an uns arbeiten und an uns glauben", kritisierte Rose. Der Tabellenzweite der Bundesliga hat (mal) wieder eine Mentalitätsdebatte.