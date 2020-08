Wieder nach Elfer-Drama: MTV Gifhorn steht im NFV-Pokalfinale!

Jubelsturm nach Schlusspfif: Der MTV Gifhorn steht im Finale des NFV-Pokals! Mit 6:5 (0:0) nach Elfmeterschießen setzte sich der Fußball-Oberligist am späten Samstagnachmittag beim SC Spelle-Venhaus durch und trifft am Finaltag der Amateure, 22. August (17.45 Uhr, live in der ARD), auf den MTV Eintracht Celle. Ein Sieg dort und die Mannschaft von Trainer Michael Spies empfängt in der 1. Runde des DFB-Pokals Bundesligist FC Augsburg. Dass die Chance weiter besteht, daran hat MTV-Keeper Tobias Krull großen Anteil, er parierte gleich vier Elfmeter.

Immer wieder Elfmeterschießen - es scheint so etwas wie die Königsdisziplin der Gifhorner in dieser Pokal-Saison zu sein. Alle seine vier Duelle entschied der MTV vom Punkt! Nach dem Sieg beim MTV Treubung Lüneburg (6:4), folgten Erfolge gegen Lupo/Martini Wolfsburg (5:4) und beim MTV Wolfenbüttel (5:2), ehe jetzt der Finaleinzug abermals per Elfmeter klargemacht wurde. "Es ist egal, wie man im Pokal Spiele gewinnt. Wir wussten, dass Spelle der schwerste Gegner war, den wir hätten bekommen können", sagte MTV-Trainer Michael Spies.

Gifhorns Sieg bei Spelle-Venhaus - Die Bilder Der MTV jubelt nach Elfmeterschießen! ©

Dass sie es bis ins Elfmeterschießen geschafft haben, dafür haben die Gifhorner alles gegeben. Von Beginn an agierte der MTV konzentriert und zweikampfstark. "In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut dagegen gehalten", lobte Spies. "Es war klar, dass die Defensive in diesem Spiel stehen muss." Und sie stand. Dennoch versuchten die Gäste auch immer wieder Nadelstiche nach vorn zu setzen. Viel ist dabei jedoch nicht herumgekommen.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte der MTV eine couragierte Leistung. Zwar hatte Spelle mehr Ballbesitz, doch die Gifhorner Abwehr stand stabil - die Gäste lauerten ihrerseits auf Konter. Doch wirklich gefährlich wurde es dadurch nicht, stattdessen hatten die Hausherren nach etwa einer Stunde eine dicke Chance durch Sascha Wald, doch MTV-Schlussmann Tobias Krull wehrte den Ball mit einer Flugparade zur Ecke ab. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde es richtig brenzlig im Gifhorner Strafraum, erst segelte ein Speller Versuch drüber, dann konnte die Spies-Elf gerade noch aus dem Gewühl heraus klären. Und in der Schlussphase war es wieder der SC, der durch Torben Stegemann hätte alles klar machen können, doch der Ball ging aus zehn Metern vorbei - so ging es direkt ins Elfmeterschießen.

Und dort wurde es unglaublich spannend. Nachdem Spelle mit seinen ersten drei Versuchen an Krull scheiterte und die Gifhorner Mario Petry und Malte Leese trafen, wurde es doch noch mal spannend. Denn in der Folge zeigten auch die Gäste Nerven, sodass fünf Schützen beim Elfmeterschießen nicht ausreichten. Und dann war es Marius Martinowski, der sich den Ball schnappte und ihn mit etwas Glück unten rechts im Tor unterbrachte, auf der anderen Seite scheiterte Spelle erneut an Krull - der Gifhorner Finaleinzug war perfekt! "Viele Jahre bin ich nicht gealtert, so schlimm war es nicht", sagte Spies schmunzelnd. "Ich habe immer an die Jungs und natürlich auch an Krulli geglaubt."

Nun wartet Celle - und das Spiel will der MTV nun natürlich gewinnen. "Wir wollen das Ding holen", sendet Spies direkt das erste Ausrufezeichen zur EIntracht. Aber der Ex-Profi weiß auch: "Celle hat einige gute Gegner, unter anderem Hildesheim ausgeschaltet. Aber geht der Blick nun schon auf das mögliche Pokalspiel gegen Augsburg? Nein! "Wer jetzt einen Schritt zu weit denkt, der hat das Finale direkt verloren", mahnt Spies.