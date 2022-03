Wieder Platz zwei! SG Gifhorn/Nienburg beendet Badminton-Saison als Vizemeister

„Die Tabelle lügt nicht, leider hat es wieder nicht mit dem Aufstieg geklappt“, resümierte Kapitän Dennis Friedenstab, bei dem aber von Enttäuschung nichts zu spüren war. Sondern eher eine gehörige Motivation für die nächste Spielzeit: „Da werden wir wieder angreifen!“ Gegen den SV Berliner Brauereien II (4:4) und den Berliner Sport-Club (8:0) beendete das Team von Trainer Hans Werner Niesner die Serie mit drei Zählern versöhnlich: „Wir haben schon das erreicht, was wir wollten.“

Ein kleines Déjà-vu war es schon für die Badminton-Cracks der SG Gifhorn/Nienburg. Die letzte, komplett zu Ende gebrachte Regionalliga-Saison hatten sie ebenfalls auf Rang zwei beendet. So auch diesmal.

Comeback in Wolfsburg: Popp staunt über das eigene Kribbeln im Halbschlaf

Mittelkreis als Peace-Zeichen: Die Idee hatte Wolfsburgs Platzwart, DFL gab das Okay

Ärgerlich war es allerdings, dass am Samstag gegen die Brauereien-Vertretung nur einer statt zwei Punkten heraussprang. „Patrick Thöne und ich hätten beispielsweise unser Doppel einfach gewinnen müssen“, ärgerte sich Friedenstab. Besagte Niederlage nach drei Sätzen kostete der SG womöglich auch den Gesamtsieg in einer sonst ausgeglichenen Begegnung. Auch im Einzel hatte Friedenstab das Nachsehen, seine Kollegen Thöne, Holger Herbst und Martina Nöst waren hingegen siegreich. Erst die Niederlage von Thies Huth/Sarah Findlay im Abschlussdoppel sorgte für die Gesamt-Punkteteilung.

Dagegen lief es am Sonntag gegen den Sport-Club aus der Hauptstadt wie am Schnürchen. Lediglich im Einzel hatten Martina Nöst und Friedenstab im jeweils ersten Satz das Nachsehen, konnten den Spieß dann aber noch umdrehen. „Der Rest ist wirklich sehr glatt verlaufen“, erklärte der Kapitän, der gemeinsam mit seinen Kollegen noch dabei ist, eine potenzielle Saison-Abschlussfahrt zu planen. „In den letzten zwei Jahren hat es leider nicht geklappt", so Friedenstab.