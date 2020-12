Wieder Terodde! Hamburger SV gewinnt beim Karlsruher SC mit 2:1 - Jatta überragt

Angetrieben von einem herausragenden Bakery Jatta hat der Hamburger SV einen Sieg im letzten Zweitligaspiel des Jahres gegen den Karlsruher SV gefeiert . Dank Simon Terodde gewann der HSV beim KSC mit 2:1. Bakery Jatta und Philipp Hofmann erzielten die anderen beiden Treffer in einem Hoch-Tempo-Spiel. Damit springt der Hamburger SV mit nun 26 Punkten auf Rang zwei. Holstein Kiel bleibt an der Spitze der 2. Liga.

Der KSC glich nach einem blitzsauberen Konter aber schon nach 13 Minuten durch Hofmann aus. Josha Vagnoman rutschte im Mittelfeld weg, wodurch der KSV plötzlich viel Platz auf der linken Seite hatte. Malik Batmaz schlug den Ball in die Mitte, wo Hofmann völlig frei stand und unbedrängt zum Ausgleich einschieben konnte. Keine Chance für HSV-Keeper Sven Ulreich. In der 20. Minute traf dann Simon Terodde den Pfosten - es wäre die erneute Führung gewesen.

Weitere Chancen auf das 2:1 hatte der HSV bis zur Pause fast wie am Fließband. Immer wieder konnte Jatta seine Geschwindigkeit ausspielen und setzte seine Mitspieler in Szene. Aber sowohl Khaled Narey als auch Jeremy Dudziak und Vagnoman ließen gute Möglichkeiten liegen. Doch auch die Hausherren wurden immer durch Kontersituationen gefährlich. Eine Gelb-Rote-Karte für Philip Heise (77.) brachte den KSC dann richtig in Bedrängnis - und der HSV schlug durch Top-Stürmer Terodde zu! In der 83. Minute wurschtelte er sich im Strafraum durch und erzielte seinen 14. Saisontreffer - im 13. Spiel. Hofmann hatte kurz vor dem Schlusspfiff noch die Chancen zum Ausgleich - aber Ulreich hielt mit der Brust.