Wiederaufstieg fast perfekt: Volleyballer des GSVE Delitzsch bezwingen L.E. Volleys

Delitzsch. Spitzenreiter GSVE Delitzsch hat das brisante Volleyball-Derby in der 3. Liga gegen die L.E. Volleys gewonnen. In eigener Halle besiegte das Team von Trainer Frank Pietzonka die drittplatzierten Gäste von der Pleiße vor 400 Zuschauern mit 3:1 Sätzen (25:19, 20:25, 25:23, 25:22). Damit vergrößerte sich der Abstand zwischen beiden Teams auf neun Zähler. In dem emotionalen Match ging es hoch her. Im vierten Satz gab es mehrere Gelbe Karten - unter anderem für Volleys-Coach Christoph Rascher. Nach einer Roten Karten gegen den Leipziger Falk Köthen gab es in der Endphase zudem einen Zusatzpunkt für die Delitzscher.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Volleyball-Derby Emotionaler Sieg für den GSVE Delitzsch: Die Nordsächsischen Volleyballer setzen sich im Drittligaderby gegen den L.E. Volleys durch. © Thomas Jentzsch

Anzeige

Diese haben mit dem Sieg die sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga so gut wie perfekt gemacht. Aus den letzten drei Saisonspielen müssen sie maximal noch zwei Sätze holen. Die Gastgeber schafften die Revanche für das 2:3 der Hinrunde. Damit hat der GSVE aus den beiden Duellen vier Zähler geholt und den direkten Vergleich gewonnen. Für den Staffelsieg fehlt den Männern von Pietzonka noch ein Sieg, da der VC Dresden den Loberstädtern noch auf den Fersen ist. Die Elbestädter verzichten aber in jedem Fall auf den Aufstieg.

Im ersten Satz setzte sich Delitzsch nach ausgeglichenem Beginn (7:7) ab und gewann die Hoheit am Netz, insbesondere mit einem starken Block. Die Gäste kämpften sich zurück, zeigten aber nur im zweiten Satz Bestform. In dieser Phase klappten Annahme und Blockarbeit top. Der dritte Durchgang war heiß umkämpft, die Entscheidung fiel durch einen von vielen Aufschlagfehlern. Danach brachte der GSVE das Derby abgezockt zu Ende. Mit "Spitzenreiter"-Sprechchören verabschiedeten die Fans ihr Team in eine lange Party-Nacht. (mit Matthias Müller)

ANZEIGE: #GABFAF-Hoodie für 20 Euro! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.