Wiederaufstieg in die Bezirksliga: Bier alle, Zeh krumm, Adler Hämelerwald oben

Es gibt Momente im Sportlerleben, die vergisst man nie. Spiele, bei denen man jetzt noch genau weiß, wo man sie damals verfolgt hat oder wie man sie erlebt hat. Geschichten, die Jahr zu Jahr ein bisschen mehr ausgeschmückt werden, aber immer gleich anfangen: „Weißt du noch …?“ In unserer Serie „Das ganz große Ding“ haben wir die Vereine im Umland nach ihrem ganz besonderen Ereignis der vergangenen Jahre gefragt. Heute erinnert sich die SV Adler Hämelerwald daran, wie ihr Traum vom Wiederaufstieg in die Bezirksliga wahr wurde.

„Nie mehr Kreisliga, nie mehr, nie mehr“, riefen die rund 200 Adler-Fans, die mit Trommeln, Fahnen und sogar einer Nebelmaschine ausgestattet ihre Mannschaft am 22. Mai 2016 auf dem Sportplatz in Haimar zum Meisterschaftstriumph gebrüllt hatten. Die SV Adler Hämelerwald hatte am 29. Spieltag der Kreisliga 1 beim TSV Haimar-Dolgen mit 3:1 gewonnen – und nach 721 Tagen den Wiederaufstieg in die Bezirksliga geschafft.