Wiederbeginn der NBA: RB Leipzigs Ex-Stürmer Timo Werner hält zu den L.A. Lakers

Leipzig. Dass Nationalstürmer Timo Werner großer Basketballfan ist, ist kein Geheimnis. Vergangenen Winter reiste der ehemalige Stürmer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig im Urlaub in die USA und sah sich dabei ein Spiel zwischen den Brooklyn Nets und den New York Knicks an. Nun hat der 24-Jährige erklärt, zu welchem Team er wirklich hält. „Die NBA ist zurück und ich bin für die Lakers“, schrieb Werner auf Instagram.