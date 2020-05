Schritt zum Wiederbeginn: Italien erlaubt Mannschaftstraining in der Serie A

Ein Stück in Richtung Normalität! Die italienische Regierung erlaubt den Klubs der Serie A ab dem 18. Mai wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen. Das gab die Regierung am Montag nach einer Beratung mit dem wissenschaftlichen Komitee mit. Dieses berät die italienische Regierung im Umgang mit dem Coronavirus.

Die Serie A hofft, dass sie ab Mitte oder Ende Juni wieder in den Spielbetrieb einsteigen kann. Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen. Zwölf Partien stehen noch aus. Sportminister Vincenzo Spadafora machte noch vor einiger Zeit wenig Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in den Spielbetrieb. „ Der Weg zu einer möglichen Wiederaufnahme der Meisterschaft im Fußball wird immer steiler “, hatte er gesagt.

Seit dem 4. Mai dürfen die Fußballer zunächst isoliert trainieren - und unter anderem auf das Coronavirus getestet und in Camps streng kontrolliert werden. In ein paar Wochen könnten dann möglicherweise Partien - ohne Fans - gespielt werden. Eine Entscheidung darüber soll nach dem 18. Mai fallen. Italien ist weltweit eines der am härtesten getroffenen Länder von der Covid-19-Lungenkrankheit.