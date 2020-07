Wiederholt sich Geschichte? Louis Schaub wird mit Hannover 96 in Verbindung gebracht

Noch war Hannover 96 nicht auf dem Transfermarkt tätig. "Wir müssen geduldig sein“, fordert der 96-Sportdirektor Gerhard Zuber. So langsam fallen aber die ersten konkreten Namen. Fest steht: 96 möchte Jannes Horn vom 1. FC Köln und Valmir Sulejmani von Waldhof Mannheim verpflichten. Nun wird auch der Österreicher Louis Schaub ins Spiel gebracht.

Es wäre eine schöne Geschichte: Vater Fred Schaub (kam im April 2003 bei einem Autounfall ums Leben) stieg 1985 mit Hannover 96 in die Bundesliga auf. Am vorletzten Spieltag erzielte er beim vorentscheidenden 2:2 in Kassel seinen wichtigsten Treffer der Saison. Könnte sein Sohn Louis 36 Jahre später auch zum Aufstiegshelden von Hannover werden?