Wiedersehen mit Ex-Klub: Ehemaliger Bayern-Trainer Niko Kovac testet mit AS Monaco gegen Eintracht Frankfurt

Für Trainer Niko Kovac gibt es mit seinem neuen Klub AS Monaco schon bald ein Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt . Der achtmalige französische Meister gastiert am 1. August (18.00 Uhr) bei den Hessen, dem früheren Klub des Kroaten. Für den Bundesligisten ist es der erste und einzige Härtetest vor dem Rückspiel in der Europa League gegen den FC Basel (6. August). Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Begegnung ohne Zuschauer ausgetragen.

Kovac freut sich auf "große Herausforderung" in Monaco

Niko Kovac hatte erst vor einer Woche das Amt bei seinem neuen Arbeitgeber angetreten und damit für eine echte Überraschung auf dem Trainer-Markt gesorgt. Der Kroate, der im November 2019 beim FC Bayern entlassen wurde und nun einen Dreijahresvertrag in Frankreich unterschrieben hat, tritt bei den Monegassen die Nachfolge von Robert Moreno an. "Es ist ein großes Projekt und eine große Herausforderung. Ich freue mich auf Monaco und ich denke, das ist der richtige Platz für das richtige Projekt", sagte Kovac in einem am vergangenen Montag veröffentlichten Klub-Video. Mit seinen neuen Verein kehrt er nun schon bald nach Deutschland zurück.