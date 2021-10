Wiedersehen in Paris: Italiener Guida pfeift RB Leipzigs Gastspiel bei Messi und Co.

Leipzig. Ein Italiener in Paris: Schiri Marco Guida wird das Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und RB Leipzig am Dienstagabend (21 Uhr, DAZN) leiten. Für den 40-Jährigen, der seit 2014 internationale Partien pfeift, wird es die erst vierte Begegnung in der Königsklasse sein. Im Oktober 2019 gab er in Pompeii geborene Unparteiische beim Duell zwischen Tottenham Hotspur und Roter Stern Belgrad sein Debüt im Wettbewerb. Erfahrung mit einem deutschen Team konnte er zuletzt Ende September sammeln, als er die Begegnung zwischen Bayern München und Dynamo Kiew leitete. Der Rekordmeister verließ den Platz mit einem 5:0-Sieg im Gepäck. Anzeige

Für die Leipziger ist Guida kein Unbekannter. In der Gruppenphase der Europa League pfiff er am 4. Oktober 2018 die Begegnung zwischen Rosenborg Trondheim und RB. 3:1 (1:0) gewannen die Sachsen damals das Gastspiel bei den Norwegern. Jean-Kevin Augustin, Ibrahima Konaté und Matheus Cunha besorgten die Tore. Keiner der drei steht inzwischen noch im RB-Kader.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel in Trondheim Rosenborg Trondheim - RB Leipzig (1:3) ©

In der Champions League übertrieb es Guida bisher nicht in Sachen Verwarnungen, zückte in drei Partien lediglich fünfmal den gelben Karton, entschied einmal auf Elfmeter. In der italienischen Serie A, wo er seit der Saison 2009/10 insgesamt 166 mal zum Einsatz kam, sieht die Bilanz etwas anders aus. 836 mal griff er hier insgesamt zur gelben Karte, was einem Schnitt von rund fünf mal pro Spiel entspricht. 22 gelb-rote sowie 27 glatt-rote Karten kamen hinzu. In insgesamt 60 Fällen entschied Guida auf Elfmeter.

Wettbewerbsübergreifend - der Italiener pfiff auch bereits in der Chinese Super League - stand der 40-Jährige 315 mal auf dem Platz, verteilte insgesamt 1416 mal Gelb, ein Durchschnitt von knapp 4,5. 107 mal, also in etwa jedem dritten Spiel, zeigte er auf den Punkt.