Wiedersehen mit einem Ex-Bullen: Selke gastiert mit Werder bei RB Leipzig

Leipzig. Werder Bremen gastiert am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Red-Bull-Arena. Damit kommt auch Ex-Bulle Davie Selke wieder in die Messestadt und steht nicht nur seinem Ex-Verein gegenüber, sondern auch seinem damaligen direkten Konkurrenten, an den er in der Saison 2016/17 seinen Stammplatz verloren hatte: Yussuf Poulsen. Zu dem habe er auch immer wieder Kontakt, sagt der 25-Jährige.

Genugtuung nur gegen RB

Im Juli 2015 kam Selke von Werder Bremen zu RB Leipzig. Den damals 20-Jährigen hat es nicht lange an der Pleiße gehalten. Zwei Jahre kickte er mit den Roten Bullen, schaffte nach seiner ersten Saison den Bundesliga-Aufstieg. Insgesamt kam er vom 1. Juli 2015 bis zum 1. Juli 2017 zu 53 Einsätzen, 14 Toren und vier Assists im Bullentrikot. Zwei dieser Treffer markierte Selke ausgerechnet in der Partie bei Hertha BSC. Mit dem 4:1-Sieg in der Hauptstadt sicherte sich RB die erstmalige Teilnahme an der Champions League. Der Leipziger Jubel im Olympiastadion kannte keine Grenzen. Und Selke? Der wechselte im Anschluss ausgerechnet zur Hertha.

Dort blieb er 30 Monate, bevor es ihn wieder an die Weser verschlug. Seit dem 31. Januar ist er an Werder Bremen ausgeliehen. Beim aktuell Tabellen-13. stand er siebenmal auf dem Rasen, in 244 Bundesliga-Minuten sind ihm zwei Tore gelungen.

Eines davon gelang gegen Hertha. Ekstatisch empfand er diesen Treffer nicht, erzählte er dem Kicker. Denn tatsächliche Genugtuung von Treffern gegen Ex-Clubs würde er nur in Spielen gegen RB Leipzig spüren. Selke hat bisher dreimal gegen die Roten Bullen getroffen: Im ersten Spiel für Hertha gegen RB im Dezember 2017 erzielte er zwei Treffer, im November 2019 konnte er noch einen nachlegen.



Aktuell verletzungsgeplagt

Von den fünf Partien, in denen er im Hertha-Trikot gegen RB antreten durfte, ging jedoch nur diese eine erste Begegnung an die Hertha (3:2). Selke küsste bei seinem zweiten Tor das Berliner Vereinswappen auf seinem Trikot, zeigte damit auch seinen Unmut darüber, bei RB Leipzig zuletzt nicht mehr zum Stammpersonal gehört zu haben. War es Genugtuung gegen Leipzig doppelt zu treffen? Nach dem Spiel sagt der Stürmer: „Ja, aber es wurde auch ein bisschen viel darum gemacht. So ein wichtiges Spiel war es für mich nicht, auch nicht emotional.“ Drei Jahre später im Kicker dann dies: „Das war mit das geilste Spiel, das ich bislang in der Bundesliga absolviert habe.“

Aktuell hat der Werder-Stürmer an den Folgen einer Zerrung im Leistenbereich zu laborieren. Dabei hat die Saison für ihn gar nicht mal schlecht angefangen. Das Auftaktspiel gegen die „alte Dame“ aus Berlin verlor Werder zwar, aber Selke gelang das Tor zum 1:4. Es ist jedoch auch das einzige Spiel, dass er in dieser Spielzeit über 90 Minuten bestreiten konnte. Gegen Schalke (3:1), Bielefeld (1:0) und Freiburg (1:1) kam er insgesamt auf 44 Minuten Einsatzzeit. Dann fiel er drei Spiele lang aufgrund der Zerrung aus.