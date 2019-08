Wiedersehen am Sonntag: Bobby Wood ohne Wut auf Hannover 96

Das Leihjahr von Bobby Wood bei 96? Eher ein Missverständnis. Kaum Gefahr, wenig Torbeteiligungen, kein Grund für gute Laune. Nach dem Abstieg kehrte er zurück nach Hamburg – und hat doch seinen Frieden gemacht mit der Kurzzeitliebe Hannover. „Es hat einfach nicht so richtig gepasst in Hannover, es war eine schwierige Zeit – aber ich habe nichts gegen irgendwelche Spieler oder den Verein. Manchmal ist das so im Fußball“, sagt Wood ganz ohne Wut.