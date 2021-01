Wiedersehen zweier Hochtalentierter: RB Leipzigs Adams freut sich auf Dortmunds Reyna

Leipzig. Der Eine spielt eher defensiv, der Andere offensiv. Der Eine ist 21 Jahre alt, der Andere 18, wagte den Sprung über den großen Teich aber schon viel früher. Es gibt noch so Einiges mehr, was Tyler Adams und Giovanni Reyna unterscheidet, aber eben auch reichlich, was sie verbindet. Zum Beispiel die Tatsache, dass beide zu den größten US-Fußball-Talenten zählen. "Natürlich ist er mein Freund. Wir kommen aus derselben Gegend", sagt Adams, vor dem direkten Duell am Samstag, wenn RB Leipzig auf heimischem Rasen Borussia Dortmund empfängt (Anpfiff, 18.30 Uhr). Anzeige

Haaland: "Er ist der amerikanische Traum"

Adams, der mit 16 Jahren einen Profivertrag bei den New York Red Bull erhielt und mit 17 Jahren sein Debüt in der Major League Soccer gab, wechselte 2019 in die Messestadt. hatte zwischenzeitlich mit Verletzungen zu kämpfen, und ist inzwischen aus dem Kader von Julian Nagelsmann nicht mehr wegzudenken. Im Sommer schoss er RB mit seinem Tor in der 88. Minute gegen Atletico Madrid ins Halbfinale der Champions League. Sein Coach hält große Stücke auf den US-Boy. "Wir brauchen ihn von seinem Typus als Spieler", sagte er Ende Oktober.

Lobeshymnen gibt es auch auf Reyna. "Er ist der amerikanische Traum", meint ihn sein Mitspieler Erling Haaland. Reyna kam wie Adams 2019 nach Deutschland, war da aber erst 16 Jahre alt. Bei den Borussen hat er sich trotzdem durchgesetzt und einen Stammplatz erobert. Seine Ambitionen sind große. "Ich will nicht nur ein guter amerikanischer Spieler werden. Ich möchte konstant einer der zehn besten Spieler der Welt sein", schreibt der 18-Jährige in seiner Kolumne bei The Players' Tribune. "Ich habe schon jetzt das Gefühl, dass ich Teil der neuen Generation von großen Spielern werde."

Adams: "Wir stehen in Kontakt"

Der etwas ältere RB-Kicker freut sich auf die Begegnung mit seinem Landsmann. "Wir sind beide in New York aufgewachsen. deshalb kennen wir uns schon, seit wir ein bisschen jünger waren", so Adams. Während er in der Nähe der US-Metropole geboren wurde, kam Reyna erst nach dem Wechsel seines Vaters Claudio zu den New York Red Bulls in die Staaten. Beim US-Ableger des österreichischen Getränkekonzerns wiederum wurde Adams fußballerisch ausgebildet. "Ich habe Giovannis Vater spielen sehen. Er war ein großer Fußballer", erinnert sich der 21-Jährige.