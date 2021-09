Von Kung-Fu-Wiese bis zur Papierkugel: Das waren die größten Nord-Derbys zwischen Werder und dem HSV

Die Geschichte des Nordderbys zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV kennt viele Höhepunkte, aber auch dramatische und traurige Momente. Vor dem ersten Zweitliga-Nordderby gegen den HSV am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) blickt Absteiger Werder nach einer guten Serie mit neuem Selbstbewusstsein auf den Fußball-Klassiker. In 140 Duellen ging es zwischen den beiden Klubs bisher um Punkte. Hinzu kommen Vergleiche im Europapokal, der DFB-Pokal oder Liga-Pokal.

Das erste Pflichtspiel zwischen beiden Vereinen gab es am 13. März 1937. In der Vorrunde der norddeutschen Meisterschaft gewann der HSV gegen Werder mit 4:1. Es folgten viele weitere Klassiker bis zum vorerst letzten Duell am 24. Februar 2018. Werder nahm mit einem 1:0-Sieg Abschied vom Bundesliga-Dino HSV, der zwölf Wochen später abstieg. Über dreieinhalb Jahre später sind die beiden Klubs wieder in einer Liga vereint. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), fasst die größten Spiele in einer Galerie zusammen.