Ex-Profi Tim Wiese kritisiert Werder-Bosse für Kohlfeld-Verbleib: "Er ist enteiert"

Als Coach auf Bewährung soll Florian Kohfeldt Werder Bremen auch in dieser Saison zum Klassenerhalt führen. Allerdings ist die Unterstützung für den Trainer bei den Entscheidern so gut wie aufgebraucht. Was daran deutlich wird, dass der Trainer keine Job-Garantie bis zum Saisonende, sondern erst einmal nur bis zum DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr) bekam. Ex-Profi Tim Wiese kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen.

Anzeige

"Wenn ein Verein drei Tage darüber diskutiert, ob der Trainer noch der Richtige ist, und sich zu ihm dann nicht klar bekennt, dann ist er enteiert", sagt Wiese im Gespräch mit der Sport Bild. Der frühere Torhüter stand zwischen 2005 und 2012 bei Werder unter Vertrag. Insgesamt 266 Partien absolvierte der Ex-Nationalspieler für den Verein. Und natürlich verfolgt Wiese die Entwicklung bei seinem Ex-Klub genau. "Der Verein hätte sofort die Reißleine ziehen müssen, denn so kann es bei Werder nicht mehr weitergehen. Schon seit Jahren spielt die Mannschaft schlechten Fußball, ist erfolglos. Das ist Folter für die Fans", meint Wiese.