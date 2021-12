Wijnaldum erzielt Ausgleich in der Nachspielzeit: PSG strauchelt auch in Lens

Mit einem Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit hat Paris Saint-Germain eine drohende Niederlage beim RC Lens gerade noch abgewendet. Der eingewechselte Niederländer Georginio Wijnaldum (90.+2) traf am Samstagabend für den souveränen Tabellenführer der französischen Ligue 1 zum 1:1 (0:0)-Endstand. Seko Fofana hatte die Gastgeber in einer unterhaltsamen Partie in Führung gebracht (62.).

