Wiker SV mit Last-Minute-Sieg gegen Schönkirchen

Groß war die Freude am Wiker Auberg, nachdem der WSV in den Schlussminuten gegen die TSG Concordia Schönkirchen den entscheidenden 2:1-Siegtreffer erzielen konnte.

Die Gäste hatten zu Beginn mehr vom Spiel und gingen, nach einem Ballverlust der Wiker, verdient durch Fynn Krahl (34.) mit 1:0 in Führung. Das sollte der Wachmacher für die Männer vom Auberg sein. Die Elf von WSV-Chefcoach Dannie Osterhoff riss das Ruder an sich, hatten mehr Ballbesitz, doch zwingende Torchancen waren Mangelware. In Halbzeit zwei das gleiche Bild. Wik presste hoch und zwangen die Gäste zu Ballverlusten. TSG-Keeper Tobias Krabbe rückte in den Mittelpunkt und verhinderte gegen Bennet von Roennen und Jonas Kessler mehrfach den Ausgleich. „Da hat der Keeper sein Team im Spiel gehalten“, ärgerte sich Osterhoff. Machtlos war Krabbe bei dem Ausgleichstreffer. Von Roennen (64.) wurde freigespielt und vollstreckte eiskalt. Die Schönkirchener fanden keine Lösung gegen die hoch anlaufenden Gastgeber. Jonas Kessler (90.+1.) war es in der Nachspielzeit vorbehalten, den vielumjubelten Siegtreffer per Kopfball nach Lazinka-Freistoß zu erzielen. Das war hochverdient. Wir hatten gefühlt 70 Prozent Ballbesitz“, lobte Osterhoff seine Mannschaft. TSG-Akteur Paul Kraatz sah danach noch die Gelb-Rote Karte, nachdem er Schiedsrichter Tim Hohmann beleidigt hatte.