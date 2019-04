Wild und unverbiegbar: Torhüter-Ikone Tomislav Piplica wird 50 Jahre alt

Am Freitag feiert Torhüter-Legende Piplica, aktuell Scout von Wacker Nordhausen, seinen 50. Geburtstag. Im kleinen Kreis in der Trattoria No.1 in der Waldstraße. Leipzig ist seit Jahren Wahlheimat jenes Mannes, der von 1998 bis 2009 in 248 Pflichtspielen für Energie (und neun Länderspielen für Bosnien-Herzegowina) zur Ikone der Lausitz wurde, der mit annähernd 40 Jahren sein letztes Bundesligaspiel gemacht hat und heute noch ein einziger Muskel ist. „Energie bleibt für immer in meinem Herzen“, sagt Piplica, „es waren wunderschöne elf Jahre.“ Es folgten 24 Spiele für den FC Eilenburg und Trainer-Ämter bei eben jenem FCE, für Hartenfels Torgau, für Bosnien-Herzegowina und Wacker Nordhausen. Unvergessen? „Die 2014er WM-Teilnahme mit Bosnien-Herzegowina in Brasilien.“ Torwarttrainer Piplica wohnte in einem Mega-Stadion um ein Haar einer Mega-Sensation bei. „Wir hatten Messi und Argentinien im Maracana am Rande einer Niederlage, haben leider 2:1 verloren. Diesen Tag werde ich nie vergessen.“ Highlights als Profi gab es viele, emotionaler Höhepunkt war der Bundesliga-Aufstieg im Mai 2000 nach einem 2:0 gegen den 1. FC Köln. Die Lausitz stand Kopf, Ede Geyer verlor im Trubel seine Oberbekleidung, tanzte eng umschlungen mit seinem Super-Torhüter Lambada. Piplica: „Wir haben damals eine Woche am Stück gefeiert, an alle Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern.“