"Wilde Rangers randalierten in Dortmund": Das schreibt die Presse über das BVB-Debakel

Durch das Dortmunder Stadion hallten laute Pfiffe, die BVB-Profis trotteten mit hängenden Schultern zu ihren enttäuschten Fans. Dem Bundesliga-Zweiten droht auf internationaler Bühne der nächste peinliche Knockout. Nach dem 2:4 (0:2) am Donnerstag gegen die Glasgow Rangers wird es für Borussia Dortmund im Zwischenrunden-Rückspiel beim schottischen Meister in einer Woche ganz schwer mit dem Einzug ins Achtelfinale der Europa League. "BVB-Blamage gegen Außenseiter. Fan-Wut auf Mannschaft. Das Rose-Desaster. Der BVB blamiert sich zu Hause gegen die Glasgow Rangers", kommentierte die Bild den Auftritt des Revierklubs.

Im 1000. Dortmunder Pflichtspiel im heimischen Signal Iduna Park sorgten die Rangers-Profis James Tavernier (38./Handelfmeter), Alfredo Morelos (41.) und John Lundstram (49.) sowie BVB-Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou per Eigentor (54.) vor 10.000 Zuschauern für die verdiente Niederlage des Teams von Trainer Marco Rose. Jude Bellingham (51.) und Raphaël Guerreiro (82.) sorgten wenigstens dafür, dass in einer Woche - wegen der abgeschafften Auswärtstorregel - zwei Tore für die Verlängerung reichen könnten. "Wilde Rangers randalierten in Dortmund, um eines ihrer größten Ergebnisse aller Zeiten einzufahren. Die Rangers haben in letzter Zeit viele gute Ergebnisse in der Europa League erzielt, aber keines von ihnen übertrifft dieses, einen atemberaubenden 4:2-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund", lobte die schottische Zeitung The Scotsman die Leistung des Außenseiters.