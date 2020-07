Wildert Dynamo Dresden bei der ostdeutschen Konkurrenz?

Dresden. Beim Aufbau einer schlagkräftigen Drittliga-Mannschaft werden Gerüchte immer lauter, nach denen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden bei der ostdeutschen Drittliga-Konkurrenz wildert. Betroffen sollen der Hallesche FC und Absteiger Chemnitzer FC sein, berichten verschiedene Medien. So soll aus dem bisherigen HFC-Aufgebot neben Ex-Dynamo Sebastian Mai (25) auch Pascal Sohm (28) ein heißer Kandidat für das neue Team von Dresdens Trainer Markus Kauczinski sein. Der Stürmer, dessen Vertrag beim HFC ausgelaufen ist, hat ebenso wie Innenverteidiger Mai ein Angebot des HFC auf Vertragsverlängerung ausgeschlagen. HFC-Sportdirektor Ralf Heskamp bestätigte dem MDR, dass beide und auch Mittelfeldspieler Bentley Baxter Bahn die Hallenser verlassen. Alle drei hätte der HFC gern gehalten: "Was wir machen konnten, haben wir gemacht, aber es hat offenbar nicht gereicht", sagte Heskamp.

Der gebürtige Dresdner Mai, der aus dem Dynamo-Nachwuchs stammt und 2013 nach Chemnitz wechselte, danach in Zwickau und Münster spielte, ist schon in der Vergangenheit immer wieder mal ein Thema bei der Sportgemeinschaft gewesen. Sein Vater Lars arbeitete bis vor wenigen Jahren im Aufsichtsrat mit, der Draht zum Verein wurde nie kalt. Außerdem überzeugte Mai junior in Halle mit Leistung. In der abgelaufenen Saison kam der 1,95 Meter große Abwehrspieler in 28 Spielen zum Einsatz, traf dabei viermal ins Netz.

Er besitzt Führungsqualitäten und könnte Florian Ballas ersetzen, der auf dem Weg nach Zypern sein soll. Eine gute Torquote aufweisen kann derweil der gebürtige Künzelsauer Sohm. Der 28 Jahre alte Mittelstürmer war in 36 Drittliga-Spielen der abgelaufenen Serie für den HFC am Ball und schoss dabei zwölf Tore. Zudem bereitete er sieben vor und sah nur eine Gelbe Karte. Der zweitbeste HFC-Angreifer - Terrence Boyd traf sogar 14 Mal, hat aber noch Vertrag - könnte sich in Dresden durchaus noch einmal verbessern, dort auch einen alten Bekannten wiedertreffen, denn mit Torwart Kevin Broll (hat noch einen Vertrag bei Dynamo) spielte er einst bei Sonnenhof Großaspach zusammen.

Standardspezialist beim CFC

Spätestens mit dem Abstieg der Chemnitzer sind offenbar auch zwei Himmelblaue näher in den Fokus der Schwarz-Gelben gerückt. Torjäger Philipp Hosiner (31) und Linksverteidiger Paul Milde (25) waren Stammspieler beim CFC, sind nun aber vertragslos und daher ablösefrei zu haben. Der Österreicher Hosiner, der schon Erfahrung bei höherklassigen Clubs in Österreich, Frankreich und Deutschland sammeln konnte, glänzte in 28 Partien mit 19 Toren und hätte die Chemnitzer womöglich mit noch mehr zum Klassenerhalt geschossen, wenn er nicht vor dem Re-Start der "Corona-Saison" mit dem Virus infiziert und stark geschwächt gewesen wäre.