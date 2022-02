Wildes Spiel: HC Elbflorenz und TV Hüttenberg trennen sich remis

Dresden. Nach der bitteren Pleite in Essen hatte Rico Göde von seiner Mannschaft eine Reaktion verlangt. Diese gab das Team des HC Elbflorenz vor 789 Zuschauern daheim gegen den TV Hüttenberg zumindest phasenweise. Nach schlechtem Start und einer Achterbahnfahrt der Gefühle trennten sich beide Teams am Ende 27:27 (13:13). Für die Dresdner war es in dieser Saison das fünfte Unentschieden und damit bleiben sie weiter auf dem zehnten Platz.

„Nach dem Spielverlauf nehme ich den Punkt gegen eine gute Mannschaft gern mit. Ja, über sechzig Minuten gesehen war es die erhoffte Reaktion. Wir haben manche Phasen gut gespielt, andere aber auch wieder nicht. Wir sind nicht so gut ins Spiel reingekommen, haben uns dann zurückgekämpft und auch die Überzahl besser gespielt als zuletzt. Aber wir haben zu viele Sachen dabei, die nicht akzeptabel sind“, zog Göde eine durchwachsene Bilanz. Es habe sich wieder gezeigt, dass Hüttenberg eben mit viel Selbstvertrauen agiere, während bei seinem Team „alles ein bisschen schwerer fällt“, wie der Coach einräumte. Doch daran werde man weiter arbeiten und beim nächsten Spiel in Rostock „noch präsenter und galliger auf der Platte stehen“.

Zwar gelang Ivar Stavast gleich der erste Treffer im Spiel, dann aber diktierten die Gäste das Geschehen. Mit einem 4:0-Lauf zogen sie bis zur elften Minute auf 6:2 davon und zwangen Rico Göde, schon frühzeitig den grünen Karton zu werfen. Aber es änderte sich noch nicht so viel – Hüttenberg blieb am Drücker und lag in der 18. Minute mit fünf Toren Vorsprung (11:6) in Front. Erst danach kämpften sich die Gastgeber Tor um Tor heran, auch dank einiger Paraden des eingewechselten Mario Huhnstock. Zudem stellte Rico Göde seine Abwehr um und so schafften die Dresdner bis zur Pause den Ausgleich.