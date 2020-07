Wilfried Zaha vor Premier-League-Spiel rassistisch beleidigt - 12-Jähriger in Gewahrsam genommen

Stürmer Wilfried Zaha von Crystal Palace ist vor dem Premier-League-Spiel am Sonntag gegen Aston Villa offenbar von einem gegnerischen Fan in den sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt worden. Der 27 Jahre alte Ivorer veröffentlichte mehrere Bilder mit beleidigenden, rassistischen Inhalten und Drohungen, die er von einem Villa-Fan via Instagram erhalten haben soll. „Damit bin ich aufgewacht“, schrieb der Nationalspieler. Wie die West Midlands Polizei am Sonntag mitteilte, wurde nach Ermittlungen ein 12 Jahre alter Junge aus Solihull in Gewahrsam genommen.