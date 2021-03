"Will ich mir nicht antun": Lothar Matthäus schließt Engagement als Bundestrainer aus

Tritt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw an? Diese Idee hat nach Ex-Meistertrainer Armin Veh nun auch der frühere Bayern-Profi Mehmet Scholl ins Spiel gebracht. "Lothar kann man immer zuhören im TV – und er hat immer Recht", sagte Scholl bei Bild live. "Er ist ein großartiger Trainer, was ich gehört habe von seinen ehemaligen Spielern. Der Mann hat 150 Länderspiele, der weiß alles über Fußball." Für Matthäus kommt ein solches Engagement jedoch nicht in Frage - wie er in der TV-Sendung Sky90 bekräftigte.

Anzeige