"Will mich nicht einmischen": Das sagt Chelsea-Coach Tuchel zum Corona-Chaos in der Premier League

Thomas Tuchel vom FC Chelsea will sich den Forderungen nach einer Spielabsage wegen der Ausbreitung der Corona-Variante Omikron nicht anschließen. "Ich weiß nicht, ich will mich nicht in die politischen Dinge einmischen", sagte der Trainer am Donnerstagabend nach dem 1:1 (0:0) seines Teams gegen den FC Everton beim Sender BT Sport. "Wenn die entscheiden, dass wir spielen müssen, dann spielen wir."

