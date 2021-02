Willi Orban zur eigenen Zukunft: "Mein erster Ansprechpartner ist und bleibt RB Leipzig"

Leipzig. Ja, alt wie der Wald, der Spruch, aber immer gerne genommen und so was von treffend: Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Der pfälzische Ungar Willi Orban , 28, steht seit 2015 bei den Roten Bullen seinen Mann, ist der torgefährlichste Abwehrspieler der RB-Historie (184 Pflichtspiele, 18 Tore, sechs Vorlagen) und der freundlichste und normalste Fußballer seit Fritz Walter.

SPORT BUZZER : Beginnen wir mit einer ketzerischen Frage. Wenn Sie in Mainz gewonnen hätten, stünde RB auf Platz eins. Wie oft schauen Sie in den Rückspiegel?

„Ja, das hört sich abgedroschen an, ist aber so und wird nie anders sein. Wir wollen uns in allen Wettbewerben bestmöglich verkaufen, haben auch ein Weiterkommen in der Champions League noch nicht abgehakt.“

The Guardian (England): Mit wenig Selbstvertrauen aufgrund ihres Negativlaufs in der Heimat und stark unter Druck reiste Liverpool zum Achtelfinale. Nachdem die Meisterchance dahin ist, fühlt sich dieser Wettbewerb wie der letzte Strohhalm an. Die Leistung entsprach denn auch der, die der LFC angeboten hatte, bevor der Abwärtstrend einsetzte. Fokus und Genauigkeiten waren da, die zuletzt häufigen Fehler fehlten. Die machte dafür RB Leipzig. ©

Am Sonnabend kommt Gladbach nach Leipzig. Nach zehrender Champions-League-Reise nach Budapest und dem Spiel gegen Manchester City. Vorteil für Sie und die Ihren?

„Es ist jedenfalls kein Nachteil. Wir kennen die Belastung eines späten Abendspiels in der Champions League. Du kommst spät ins Bett, hast ein schweres Spiel in den Beinen und im Kopf. Andererseits kann so ein Spiel auch beflügeln. Nach dem 3:2 gegen Manchester United schwebten wir auf Wolke sieben zum Training und haben ein paar Tage später Werder 2:0 geschlagen. Wir müssen gegen Gladbach mit dem Anpfiff Tempo machen und signalisieren, dass die Punkte bei uns bleiben. Es wird gegen diese Top-Truppe so oder so schwer.“