Neuer Teamkollege für Özil, Leno & Co: Willian-Transfer von Chelsea zu Arsenal perfekt

Willian hatte zuvor sieben Jahre für Chelsea gespielt. Den Wechsel zu Arsenal soll ihm der Klub mit einem saftigen Handgeld sowie einem jährlichen Gehalt von bis zu 12,5 Millionen Euro schmackhaft gemacht haben, wie diverse englische Medien berichten. Bei Arsenal wird Willian, der in der zurückliegenden Saison in 36 Premier-League-Spielen neun Tore schoss und sieben weitere Treffer vorbereitete, neuer Teamkollege der Deutschen Mesut Özil, Bernd Leno und Shkodran Mustafi.

Arteta hatte schon seit Monaten nicht mehr auf Weltmeister Mesut Özil gesetzt, der bei den Londonern auf dem Abstellgleis steht. Der Spitzenverdiener im Arsenal-Kader will allerdings nicht gehen. "Meine Position ist klar, ich bleibe hier bis zum letzten Tag unserer Vereinbarung", sagte Özil gerade dem Online-Magazin The Athletic. "Wenn ein Verein will, dass ein Spieler geht und der Spieler das ablehnt, muss der Verein das akzeptieren, außer man findet zusammen eine Lösung. Ich will nicht gehen, damit hat sich das." Zuvor hatte schon Özils Berater einen Wechsel ausgeschlossen."