Willkommen Beavers: In der Pandemie gründet sich in Eilenburg ein neuer Basketball-Verein

Eilenburg. Bedruckte Trikots mit Logos und Spielernamen, regelmäßige Trainingszeiten und ein eigener Internetauftritt – auch wenn die Beavers Eilenburg noch kein offizieller Sportverein sind, bringen die neun jungen Mitglieder auf jeden Fall den nötigen Ehrgeiz dafür mit. Seit bald zwei Jahren spielen die Jugendlichen schon zusammen; der nun geplante Eintrag ins Vereinsregister ist für die inoffiziellen Chefs Matthias Hensel, Paul Werner und Ian Maurice Neitzel nur noch eine Formsache. „Im Moment trainieren wir immer mittwochs am Nachmittag für eineinhalb Stunden“, erzählt Hensel, „aber eigentlich sind wir auch sonst fast jeden Tag hier.“

Mehr zum Sport in Leipzig

Trotz der ausbrechenden Pandemie blieben die Jugendlichen am Ball: Im letzten Jahr stellten sie gemeinsam mit den Mitarbeitern des Jugendklubs House6Cloud und der Partnerschaft für Demokratie Eilenburg einen neuen Basketballkorb und eine überdachte Sitzmöglichkeit für heiße Tage am Platz auf.

Nächstes Ziel: Vereinsgründung

Die Idee, aus der losen Gruppe einen echten Sportverein zu machen, entwickelte sich Anfang dieses Jahres zwischen Hensel und Neiditz. Die Mitglieder haben bereits selbst eine Vereinssatzung verfasst und bereiten nun zusammen mit dem House6Cloud-Team und dem Kreissportbund die Vereinsgründung vor. „Wir sind begeistert, dass die Jugendlichen hier so viel Eigeninitiative zeigen und unterstützen sie dabei so viel wir können“, sagt Jugendklub-Leiter Guido Kanitz.

Aktuell zählt der Verein neun Mitglieder zwischen 14 und 16 Jahren, alle stammen aus Eilenburg und Umgebung. Der Name Beavers ist angelehnt an NBA-Teams wie die Chicago Bulls, aber auch benachbarte regionale Vereine wie die Leipzig Eagles oder die Dübener Füchse. „Viele Profi-Teams sind nach Tieren benannt, und der Biber ist ja eine Art Wahrzeichen der Dübener Heide“, erklärt Matthias Hensel. Etwa die Hälfte der Jungs schaut selbst Profi-Basketball, unter den Mitgliedern sind Fans der L.A. Lakers, Golden State Warriors und Boston Celtics.

Ligabeitritt mit Hürden verbunden

Ist die Vereinsgründung geschafft, wollen die Beavers so bald wie möglich mit einem U18-Team in der Bezirksliga antreten. Auch abgesehen von Corona stehen den Jugendlichen dabei jedoch noch einige Hürden im Weg: „Wir brauchen zwei Trikotsätze für Heim- und Auswärtsspiele“, erklärt Hensel, „außerdem müssen wir eine Sporthalle und einen Schiedsrichter stellen, und das kann ziemlich teuer werden.“ Darum sei der Verein aktuell auf der Suche nach Sponsoren. Den Job des Trainers übernimmt der 16-Jährige bisher noch selbst: „Ich schaue mir Spiele an und habe ein Buch über Basketball, daraus leite ich dann die Übungen ab. Momentan geht es vor allem um Passen, Werfen und Spielverständnis.“ Ein ausgebildeter Trainer wäre zwar optimal, aber nicht zwingend notwendig. „Wir haben das alles alleine hochgezogen und organisiert, dann schaffen wir das mit dem Training auch.“