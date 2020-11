Willkommen in Leipzig! DFB-Team um Bundestrainer Löw bezieht Quartier

Am Montagmittag bezogen Joachim Löw und die Seinen ihre Bleibe für die kommenden Tage: Hotel The Westin Leipzig. Ab 12 Uhr rollten die ersten Kleinbusse vor der schicken Unterkunft an. Headcoach Löw nahm den Haupteingang, winkte freundlich in die Kameras und nahm gute Wünsche zweier Fans entgegen. In der Messestadt stehen für den Bundestrainer und die Seinen in dieser Woche zwei Partien an: der Test gegen Tschechien am Mittwoch und das Nations-League-Duell gegen die Ukraine am Samstag (Anpfiff jeweils 20.45 Uhr).