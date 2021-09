Willkommen in Leipzig! FC Bayern München bezieht vor Topspiel bei RB sein Quartier

Leipzig. Sie sind zurück! Coach Julian Nagelsmann sowie die Kicker Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer fuhren am Freitagabend in Leipzigs Innenstadt vor und gemeinsam mit ihnen der Rest des FC Bayern München. Am Samstag gastiert der Rekordmeister zum Bundesliga-Topspiel in der Red Bull Arena (Anpfiff 18.30 Uhr). Für die drei Genannten ist es eine Rückkehr in die bisherige Heimat, denn bis zum Sommer gehörten sie zum Kader von Vizemeister RB.

