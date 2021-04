Willkommen in Leipzig! Profis des FC Bayern München beziehen Quartier

Leipzig. Als die Corona-Pandemie die Welt noch nicht im Virus-Würgegriff hielt, platzte die Straße vor dem Hotel Steigenberger in der Leipziger Innenstadt regelmäßig aus allen Nähten, wenn der FC Bayern München hier eintraf. Am Freitagabend war es wieder soweit: Gegen 18.30 Uhr rollten die Busse mit den Profis in Diensten des Rekordmeisters vor. Allerdings waren es nur etwa 40 Unentwegte, die an den großzügig aufgebauten Absperrungen auf David Alaba und Co. warteten. In der Vorsaison hatte sich noch ein anderes Bild gezeigt. Mehrere hundert Fans vor Ort sangen damals Thomas Müller ein Geburtstagsständchen.

