Willkommen in Leipzig! Werder Bremen zu Kurztrainingslager in Leipzig eingetroffen

Leipzig. Der Klassenerhalt ist das Ziel. Nächster Halt auf dem Weg dorthin ist für den SV Werder Bremen ausgerechnet Leipzig. Die Hansestädter trafen am Mittwochabend in der Messestadt ein. Denn bevor es am Samstag ab 15:30 Uhr gegen RB Leipzig geht, bittet Coach Florian Kohfeldt die Seinen zum Kurztrainingslager. Werder logiert mitten im Herzen Leipzigs, hat im Steigenberger Quartier bezogen.