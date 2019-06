Willkommen, Julian Nagelsmann! RB Leipzigs neuer Trainer bezieht Wohnung in Gohlis

Leipzig. RB Leipzig s neuer Trainer weilt laut SPORT BUZZER-Informationen seit Donnerstag in der Messestadt. Gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn hat Julian Nagelsmann in Gohlis die ehemalige Wohnung von Jesse Marsch bezogen. Der US-Amerikaner war zuletzt Co-Trainer von Ralf Rangnick und leitet nun als Chef-Coach die Geschicke bei Red Bull Salzburg.

Nagelsmann hat derweil noch etwas über eine Woche Zeit, sich in der neuen Heimat einzugewöhnen, bis er das erste Mal auf seine Mannschaft trifft: Für den frisch gebackenen RB-Spieler der Saison Yussuf Poulsen und seine Team-Kollegen stehen ab dem 5. Juli zunächst verschiedene Tests an, bevor am 8. Juli mit einer öffentlichen Trainingseinheit die Vorbereitung auf die neue Saison so richtig beginnt. Bereits vier Tage danach bestreiten die Roten Bullen am Cottaweg gegen den FC Zürich ihr erstes Testspiel. Ab dem 14. Juli geht es dann dritten Mal für sieben Tage ins Trainingslager nach Seefeld in Österreich.