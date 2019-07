Willkommen zurück! RB Leipzig verpflichtet Ademola Lookman bis 2024!

RB Leipzig hat den nächsten Sommertransfer unter Dach und Fach gebracht. Mit Ademola Lookman kommt, wie der SPORT BUZZER bereits am Dienstag berichtet hatte , ein alter Bekannter vom FC Everton zurück an die Pleiße. Der englische Flügelstürmer war in der Rückrunde der Saison 2017/18 bereits für die Roten Bullen aufgelaufen und hatte in 574 Bundesliga -Minuten fünf Tore und vier Vorlagen beigesteuert. Nun erhält er beim sächsischen Champions-League -Teilnehmer die Trikot-Nummer 17 und einen Fünf-Jahres-Vertrag.

Lookman freut sich auf Rückkehr

Für Lookman, der am Donnerstag bereits mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz stand, lief die vergangene Saison auch wegen kleinerer Verletzungen nicht wie erhofft. In 24 Pflichtspielen für Everton gelang ihm nur ein Tor. Außerdem steuerte er zwei Vorbereitungen bei. Die durchwachsene Spielzeit dürfte auch ein Grund für seine Rückkehr nach Leipzig sein: „Ich möchte gerne dort weitermachen, wo ich in der Rückrunde 2018 für RB Leipzig aufgehört habe. Natürlich freue ich mich auch darauf, meine Mannschaftskollegen wiederzusehen und möchte dem Team helfen, weiter tolle Erfolge zu feiern. Endlich kann ich wieder in der Red Bull Arena vor dieser tollen Kulisse und den Fans spielen", heißt es in einer Vereinsmitteilung.