Willy Sagnol enttäuscht von Frankreich-Star Benjamin Pavard: "In allen Bereichen große Schwierigkeiten"

Der langjährige Bayern-Profi Willy Sagnol hat nach dem enttäuschenden 1:1 von Weltmeister Frankreich im zweiten EM-Spiel in Ungarn die Einstellung des Teams kritisiert - und vor allem die Leistung des Bayern-Spielers Benjamin Pavard. "Pavard hat mich enttäuscht", sagte Sagnol in einem Interview mit der L'Equipe: "Er ist ein Spieler, der normalerweise nie schlecht ist, ohne sehr gut zu sein. Diesmal hatte er in allen Bereichen große Schwierigkeiten." Pavard steht wie einst Sagnol beim FC Bayern München unter Vertrag und ist auf der Rechtsverteidiger-Position in der französischen Nationalmannschaft gesetzt.

