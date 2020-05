Willy Sagnol kritisiert FC Bayern München: "Traurig und irritiert" über Abschied

Willy Sagnol ist eine Legende des FC Bayern München . Der heute 43 Jahre alte Franzose absolvierte zwischen 2000 und 2009 277 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. Zeitweise bildete der Rechtsverteidiger mit seinem Nationalmannschafts-Teamkollegen Bixente Lizarazu eine französische Abwehr-Flügelzange. Der fünffache Deutsche Meister mit dem FCB erinnert sich heute zwar gerne an seine Zeit als Spieler zurück - aber nicht an die als Trainer, wie er im Interview bei Sport1 erzählt. "Die Situation bei Bayern war schwierig und es fällt mir immer noch schwer, darüber zu sprechen", sagte Sagnol.

Sagnol kritisiert stillosen Abgang beim FC Bayern

Der Franzose ist noch immer enttäuscht wegen seines Abgangs beim FC Bayern . Schon damals sei er "traurig und irritiert" gewesen. "Wenn du bei Bayern arbeitest als Assistent von Carlo, dann hofft man auf eine lange Beziehung. Das hat nicht geklappt", sagte Sagnol und kritisierte einen frostigen Umgang beim FC Bayern: "Wie es abgelaufen ist, das war nicht mehr der FC Bayern, den ich kannte. Eine Trennung lief in diesem Verein immer mit Stil ab, bei mir war das leider nicht so."

Während seiner Spieler-Zeit sei es immer familiär zugegangen, erinnert sich Sagnol: "Das ist heute nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Damals war das alles bei weitem nicht so groß wie heute. Die Beziehungen untereinander in den einzelnen Abteilungen waren enger, da gab es nicht rund 600 Mitarbeiter."