Willy Sagnol nach Ligue-1-Abbruch besorgt: "Vielleicht gibt es bald gar kein System mehr"

Am Dienstag hat der französische Premierminister Edouard Philippe verkündet, dass wegen der Coronavirus-Pandemie bis August keine Sportveranstaltungen in Frankreich mehr stattfinden dürfen. Auch die Saison der Ligue 1 ist davon betroffen - Frankreichs Elite-Liga wird abgebrochen. Der ehemalige französische Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi Willy Sagnol hat nun Bedenken geäußert, dass die Corona-Krise den Fußball nachhaltig beeinflussen wird: "Die UEFA-Klubs haben alle zusammengehalten, sie haben gefightet für ein einheitliches System. Wenn jetzt zwei weitere Monate kein Fußball gespielt wird, gibt es vielleicht bald gar kein System mehr ", sagte er Sport1.

Hintergrund von Sagnols Sorge: Neben der französischen Liga ist auch die Saison der holländischen Eredivisie abgesagt. Die deutsche Bundesliga, die britische Premier League und italienische Serie A beispielsweise sollen aber fortgesetzt werden. "Jedes Land hat eine andere Kultur und ein anderes Knowhow. Jetzt wird es für die UEFA problematisch bezüglich der Champions League", befürchtet Sagnol. "In Frankreich ist die Situation jetzt nun mal so und wir können uns bedacht auf die Zukunft vorbereiten, also auf September."