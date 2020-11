Wilsche-Kapitän Wakengut: Kochen mit dem Thermomix, virtuelles Training mit dem Team

Stattdessen nutzt das Team die Online-Möglichkeiten, die sich bieten. "Wir haben uns zu einem virtuellen Mannschaftsabend getroffen, das haben wir auch schon im ersten Lockdown gemacht", sagt Wakengut. "Das ist gut, um sich einfach mal wieder zu hören, etwas erzählen zu können und ein Bier zu trinken." Angesichts der ungewissen Corona-Lage dürfte es nicht das letzte Treffen via Internet gewesen sein.

Crossfit-Training fürs Team

Auch Fitness geht beim VfR virtuell. "Über unseren Keeper Daniel Strübing haben wir Kontakt zu einem Crossfit-Trainer, der in der Vorbereitung schon zweimal bei uns war", so Wakengut. "Da haben wir nun die Möglichkeit, über Zoom bei einem Training mitzumachen. Das ist eine schöne Möglichkeit, fit zu bleiben", freut sich der Defensiv-Mann. "Es hilft, dafür kleine Gewichte zu haben, aber Wasserflaschen mit 1,5 Litern gehen auch. Dazu noch eine Isomatte und einen Ball, und man hat alles dafür zu Hause, was man braucht."

An der frischen Luft setzt Wakengut dazu auf Joggen. "Ich wohne in der Nähe des Schlosssees in Gifhorn, deshalb gehe ich dort gern laufen", erzählt der Verteidiger. Seit 2016 ist er nun Kapitän, seit 2011 spielt er im Herren-Team des VfR. In dieser Zeit ging es aus der 1. Kreisklasse bis hoch in die Bezirksliga. "Unser Trainer Bernd Huneke hat den Vorschlag für mich als Kapitän gemacht, das hat Zuspruch in der Mannschaft gefunden", erinnert sich Wakengut. Und daran hat sich seitdem nichts geändert - auch Wakenguts Co-Kapitäne Sebastian Keier und Malte Kühn sind seither im Amt. "Es hat sich nichts geändert, es sind wohl alle zufrieden."

Job nimmt viel Zeit in Anspruch

Zufrieden ist auch seine Freundin Julia: "Sie freut sich natürlich, dass ich ohne Fußball aktuell mehr Zeit habe. Wir haben kürzlich einen Thermomix gekauft und kochen jetzt vermehrt", erzählt Wakengut. Doch der Hobby-Koch steht nicht nur in der Küche, sondern ist "sonst auch gern an der Konsole, das geht ja auch online mit den Teamkollegen", so der Kapitän, der als Projektleiter in der technischen Entwicklung bei Volkswagen arbeitet. "Da entwickle ich aktuell ein Steuergerät. Das ist sehr Zeit-intensiv, da fange ich morgens im Dunkeln an und höre abends im Dunkeln auf. Meist bin ich im Homeoffice."

Zuletzt hatte Wakengut aber auch noch Grund zum Feiern: Am vergangenen Mittwoch wurde er 28 Jahre alt. Die Party fiel wegen Corona aber nicht groß aus, sondern fand nur "im kleinen Rahmen mit der Familie" statt, so Wilsches Kapitän. "Die richtige Feier musste in diesem Jahr mal aussetzen."