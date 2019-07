Wimbledon kompakt: Tennis-Wunderkind Gauff nach Drama-Sieg weiter, Djokovic mit Mühe

Die erst 15-jährige Cori Gauff hat nach einer begeisternden Aufholjagd ihre Erfolgsserie in Wimbledon fortgesetzt. Nach Abwehr zweier Matchbälle ließ sich die jüngste Teilnehmerin des Grand-Slam-Turniers auch von der Slowenin Polona Hercog nicht aufhalten und und gewann am Freitag 3:6, 7:6 (9:7), 7:5. Damit zog das Tennis-Talent aus den USA überraschend ins Achtelfinale des Rasenturniers im Südwesten Londons ein. "Ich dachte immer, dass ich zurückkommen kann und habe auf meine Schläge vertraut. Ich bin sehr dankbar, dass die Fans an mich glauben", sagte Gauff nach dem Match.