Wimbledon: Titelverteidiger Djokovic zum sechsten Mal im Endspiel

In einem hochklassigen Halbfinale hat sich Vorjahressieger Novak Djokovic mit etwas Mühe behauptet und zum sechsten Mal das Endspiel in Wimbledon erreicht. Gegen den spanischen Überraschungs-Halbfinalisten Roberto Bautista Agut setzte sich der serbische Weltranglisten-Erste am Freitag mit 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 durch.

In seinem 25. Grand-Slam-Finale trifft der 32-jährige Djokovic am Sonntag auf den spanischen Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal oder den achtmaligen Wimbledon-Champion Roger Federer aus der Schweiz. Schon am Samstag will die US-Amerikanerin Serena Williams im Frauenendspiel gegen die Rumänin Simona Halep den 24. Grand-Slam-Titel schaffen und den Allzeitrekord der Australierin Margaret Court einstellen.