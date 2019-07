Wimbledon kompakt: Gojowczyk, Stebe, Barthel und Friedsam bereits ausgeschieden

Tennisspieler Peter Gojowczyk ist in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden. Der 29-jährige Münchner verpasste am Montag beim 3:6, 2:6, 3:6 gegen Roberto Bautista Agut klar eine Überraschung. Der Spanier ist beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison an Position 23 gesetzt. Nach 89 Minuten stand die vierte Niederlage im vierten Duell mit Bautista Agut fest. Der Weltranglisten-121. Gojowczyk hatte auch bei den Australian Open und French Open seine Auftaktpartien verloren.

Wenig später verlor Cedrik-Marcel Stebe als zweiter deutscher Tennisprofi bei den Herren gleich seine Erstrundenpartie. Der 28-Jährige aus Vaihingen unterlag dem US-Amerikaner Reilly Opelka 3:6, 6:7 (4:7), 1:6.