Wimbledon: Simona Halep erreicht erstmals Finale - Sieg gegen Jelina Switolina

Die rumänische Weltklassespielerin Simona Halep kann sich in Wimbledon zur Nachfolgerin von Angelique Kerber küren. Die letztjährige French-Open-Gewinnerin zog am Donnerstag dank eines verdienten 6:1, 6:3 gegen die Ukrainerin Jelina Switolina erstmals ins Endspiel des Rasenklassikers in London ein. Ein Jahr nach dem Titel-Coup der Kielerin Kerber trifft die 27-Jährige am Samstag auf die US-Amerikanerin Serena Williams oder die tschechische Außenseiterin Barbora Strycova.