Wimbledon kompakt: Kerber siegt im Duell mit Maria - Petkovic scheitert an Niculescu

Angelique Kerber ist mit einem Sieg im deutschen Duell in ihre angestrebte Titelverteidigung in Wimbledon gestartet. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin aus Kiel gewann am Dienstag 6:4, 6:3 gegen Tatjana Maria und vermied einen Tag nach dem Erstrunden-Aus von Alexander Zverev eine weitere deutsche Enttäuschung. Auf dem Centre Court setzte sich Kerber trotz der unangenehmen Spielweise der Weltranglisten-65. durch und sorgte für den ersten deutschen Sieg. In der zweiten Runde bekommt sie es mit der US-Amerikanerin Lauren Davis zu tun.