„Win-win-Situation“: 96-Trainer Kocak glücklich über Trainingsgast Ekici 

Wieder ein neuer Spieler am Dienstagmittag. Ein Talent vielleicht, das 96-Trainer Kenan Kocak sich ansieht? Aber der Kerl wirkt zu reif für ein Talent. Er unterhält sich mit den Alphatieren Simon Falette und Genki Haraguchi, dirigiert sogleich die Laufwege von Patrick Twumasi, schlägt anschließend einen Traumpass auf den Stürmer. Kicken kann der, hat Ruhe am Ball, eine hübsche Passschärfe. Anzeige Es ist ein Profi, auf den 96 offensichtlich scharf ist. Mehmet Ekici nämlich, 30 Jahre alt, bei den Bayern ausgebildet, in Nürnberg Profi geworden, Leistungsträger in Bremen, zuletzt bei Fenerbahce, spielt in Hannover vor.

"Er erhöht unser Niveau im Training" Ekici, ein Name, mit dem sich 96 in großen Europa-Zeiten beschäftigte. Er war Dieter Heckings Entdeckung vor über zehn Jahren in Nürnberg, damals fast noch stärker als sein Nebenmann Ilkay Gündogan, der Superstar von Manchester City. Ekici wurde kein Superstar. Er hätte einer werden können. Wenn die Muskelverletzungen zu falschen Zeitpunkten ihn nicht ausgehebelt hätten. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, 96 in der 2. Liga zu helfen?

„Darüber mache ich mir momentan keine Gedanken“, erklärte Kocak. „Er will sich bei uns fit halten. Er erhöht unser Niveau im Training, da wir sowieso nicht den größten Kader haben und einige angeschlagen sind, hat sich das einfach so ergeben.“

Nicht den gleichen Fehler machen wie bei Aogo Ob Ekici einfach so bei 96 einen Profivertrag unterzeichnen soll, ließ Kocak offen. Ekici gehört nach zwei negativen Corona-Tests zur 96-Profiblase. Der Mittelfeldspieler ist eigentlich der Typ, den Kocak gern hätte. Ein begabter Kreativkopf mit Zug nach vorn. Ein sogenannter Achter, alternativ ein Zehner. Nun möchte 96 nicht zweimal den gleichen Fehler machen wie bei Dennis Aogo vor über einem Jahr. Aogo besaß ebenfalls gute Fähigkeiten. Aber wegen fehlender Wettkampfpraxis kam der Ex-Nationalspieler nicht richtig rein, gab im Januar unter Kocak auf. „Es ist schwierig, wenn man so lange nicht gespielt hat“, weiß Trainingsbeobachter und Sturmikone Dieter Schatzschneider. „Aber Ekici ist ein toller Fußballer.“

Transfer zu Türkgücü München scheiterte Den Rückstand kann Ekici in seinem ersten 96-Training nicht verbergen. Zum letzten Mal lief er am 27. Juni für Fenerbahce auf. Ein Muskelriss verhinderte weitere Einsätze und die Verlängerung des Vertrages. Bevor er zu Fenerbahce wechselte, suspendierte ihn sein vorheriger Klub. Trabzonspor hatte ihn vor drei Jahren an Besiktas verkaufen wollen. Ekici weigerte sich, Trabzon verbannte ihn auf die Tribüne, bis Ekici ablösefrei zu Fenerbahce ging. Nun kehrte der gebürtige Münchner zurück nach Deutschland. Ein Transfer zu Türkgücü München scheiterte. Kocak fädelte den Kontakt zu 96 ein. „Eine Win-win-Situation", findet Kocak. „Er trainiert in einer guten Mannschaft mit, und wir können davon profitieren."