Winkler und Schultz bewerben sich um NOFV-Präsidentenamt

Sachsens Präsident Winkler hatte die Mitglieder des Präsidiums per Mail von seiner Kandidatur unterrichtet. Am Mittwoch bestätigte er das der dpa, wollte vor einem öffentlichen Statement zu Inhalten seiner Bewerbung aber zunächst mit den NOFV-Gremien reden. Der 57-Jährige ehemalige sächsische Minister führte bereits über Jahre den Landessportbund Sachsen (LSB) und ist seit knapp fünf Jahren SFV-Präsident, was er auch bei einer Wahl zum NOFV-Präsidenten bleiben würde. Er gilt als extrem gut vernetzt in Politik, Wirtschaft und Sport.