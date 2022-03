Winter-Kleidung, Schmuck, Straßenschuhe: Was dürfen Fußballer auf dem Platz tragen?

Laut Regelwerk zwingend vorgeschrieben sind: ein Trikot mit Ärmeln, eine kurze Hose, Stutzen, Schienbeinschoner und Schuhe. Mehr ist erlaubt, nicht alles ist möglich, weniger dürfen die Spieler aber nicht auf dem Feld tragen. Für zusätzliche Winterkleidung gilt in aller Regel: Sie muss sich der Gestaltung des Trikots anpassen oder sollte einfarbig in einer neutralen Farbe wie etwa Schwarz gestaltet sein.

Wenn es im Winter noch kalt und windig auf den Sportplätzen ist, hilft neben viel Bewegung auch zusätzliche Ausrüstung gegen die Kälte - doch dafür gelten Regeln. Mützen, lange Unterhemden oder Handschuhe sind erlaubt, aber eben nicht in allen Farben und Ausführungen. Und in Sachen Ausrüstung gibt's noch mehr Vorschriften. Im neuen Teil der Schiri-Kolumne "...denn sie wissen nicht, was wir tun" des AZ/WAZ- SPORT BUZZER steht die Kleidung der Kicker im Fokus.

„Bei Unterziehshirts und -hosen geht es hauptsächlich um knappe Abseitsentscheidungen. So fällt dem Schiedsrichter die Zuordnung leichter", sagt Gifhorns stellvertretender Kreis-Schiedsrichter-Lehrwart Philipp Kühl. "Auf Kreisebene, wo die Schiedsrichter oft allein unterwegs sind, ist dies nicht ganz so relevant, da hier andere Dinge entscheidender sind. Erfrieren soll schließlich keiner!“

Aber wie sieht es mit weiteren oder weniger Kleidungsstücken aus? Was ist erlaubt, was nicht? „Spieler dürfen keine gefährliche Ausrüstung verwenden oder tragen", sagt die Regel. Kühl führt aus: "Dazu gehören zum Beispiel auch Spikes, also sehr spitze Stollen aus Metall unter den Schuhen. Deshalb kontrolliert der Schiedsrichter oder der Assistent vor Spielbeginn beziehungsweise vor einer Einwechslung das Schuhwerk, aber auch die gesamte Ausrüstung auf etwaige Gefahren."

Beim Schuhwerk gibt's ansonsten aber keine Vorschrift - solange es keine Gefahr darstellt. Somit sind beispielsweise normale Straßentreter zulässig. Aber auch wenn Schuhe zur Pflicht-Ausstattung gehören, kann ein barfuß erzieltes Tor zählen. "Verliert ein Spieler versehentlich einen Schuh, muss er ihn so schnell wie möglich wieder anziehen. Spätestens jedoch in der nächsten Spielunterbrechung", erklärt der Gifhorner Schiri. "Das erlaubt demnach bis zur nächsten Spielunterbrechung auch das Erzielen eines Tores oder ein Spielen des Balles ohne Schuh."

Verboten ist das Tragen von Schmuck (der übrigens auch nicht mit Klebeband überklebt werden darf) - "also alles, bei dem ein anderer Spieler hängen bleiben und so sich selbst oder einen Gegner verletzen kann", sagt Kühl. Dazu gehören seit 2011 auch Schlauchschals. Verstößt ein Spieler gegen die Kleider-Ordnung, muss er das Spielfeld verlassen, um seine Ausrüstung in Ordnung zu bringen. Erst mit Erlaubnis des Schiris darf er zurück auf den Platz, weigert er sich oder geht ohne Zeichen des Unparteiischen auf den Platz zurück, gibt's eine Verwarnung.