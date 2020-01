Winter-Transfer zum FC Bayern? Joao Cancelo darf Manchester City wohl verlassen

Der FC Bayern München und die Suche nach einem Rechtsverteidiger: Nach der angeblichen Absage von Benjamin Henrichs in Richtung FCB könnte ein Winter-Transfer eines portugiesischen Nationalspielers wieder heißer werden. Joao Cancelo darf seinen Klub Manchester City wohl verlassen. Bei einer Presserunde erweckte sein Coach Pep Guardiola nicht den Eindruck, dass er den 25-Jährigen unbedingt halten wolle. "Er muss entscheiden, ob er bei uns weitermachen will oder nicht", wird der Ex-Bayern-Coach zitiert. "Das ist ein freies Land und jeder kann selbst entscheiden, was er aus seinem Leben macht."

Cancelo vor Winter-Transfer zum FC Bayern? FCB-Trainer Flick sucht Option

Ein Winter-Transfer beim FC Bayern würde Sinn ergeben. Schließlich ist der deutsche Rekordmeister auf der rechten Außenbahn schwach aufgestellt. Aktuell hilft mit Benjamin Pavard ein gelernter Innenverteidiger auf der Position aus.

Hinzu kommt: Bayern-Trainer Hansi Flick sieht Joshua Kimmich, jahrelang auf der rechten FCB-Seite beheimatet, als defensiven Mittelfeldspieler. "Diese Position spielt er schon und auch in Zukunft in der Nationalmannschaft. Für das zentrale defensive Mittelfeld hat er noch mehr Potenzial, da ist er noch fokussierter", erklärte Flick vor kurzem im Kicker. Im Sportmagazin kündigte der Weltmeister-Co-Trainer von 2014 daher auch an, nach einer "zusätzlichen Option" hinten rechts zu suchen, die "sofort weiterhelfen" kann.

Guardiola über möglichen Bayern-Transfer Cancelo: "Was passiert, passiert"

Und Cancelo wäre sicherlich ein Kandidat dafür: Der portugiesische Nationalspieler war erst im Sommer für 65 Millionen Euro von Juventus Turin zu den Citizens gewechselt - doch sportlich konnte er die Erwartungen bisher nicht erfüllen. City-Coach Pep Guardiola ließ ihn in der Premier League erst fünf Mal von Beginn an ran. In der Champions League stehen ebenfalls vier Einsätze zu Buche. Laut eines Bild-Berichts von Ende Dezember sollen die Bayern an einer Leihe Cancelos interessiert sein. Guardiola scheint (im Gegensatz zum Transfer-Theater um Leroy Sané) nicht vollends gegen einen Winter-Wechsel zu sein: "Wir haben diesen Spieler für einige Jahre verpflichtet, nicht nur für sechs Monate. Aber was passiert, passiert", sagte er.

Hoffnungen auf regelmäßige Einsatzzeiten könnte sich Joao Cancelo als möglicher Winter-Transfer des FC Bayern aktuell machen: Mit Niklas Süle und Lucas Hernández fallen die beiden Stamminnenverteidiger des FC Bayern weiterhin verletztungsbedingt aus. Der deutsche Nationalspieler laboriert weiterhin an den Folgen seines Kreuzbandrisses. Süle selbst ist optimistisch bei der EM 2020 dabei zu sein. Bundestrainer Löw gibt sich hingegen eher zurückhaltend, was eine EM-Nominierung des Münchners angeht. "Bei Niklas Süle muss man abwarten, auch da bauen wir überhaupt keinen Druck auf. Es gibt Spieler, die brauchen dann ein, zwei Monate länger. Bei Niklas ist das noch zu früh, um das zum jetzigen Zeitpunkt seriös einzuschätzen", so Löw gegenüber der Sport Bild.

