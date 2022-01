Winter-Transferfenster geöffnet: Wenig Bedarf beim FC Bayern und BVB - Krisen-Klubs wollen nachlegen

Der Start ins neue Jahr ist in der Bundesliga gleichbedeutend mit dem Beginn der Winter-Transferperiode. Seit dem Neujahrstag können die Vereine offiziell neue Spieler verpflichten - bis zum 31. Januar, dann endet das Transferfenster in Deutschland. Wechsel beispielsweise nach Russland oder China können sogar bis Ende Februar vollzogen werden. In England begann die Transferperiode ebenfalls an diesem Samstag, in anderen Top-Ligen wie Italien und Spanien dagegen erst am kommenden Montag.

